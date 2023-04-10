Верховна Рада висловила недовіру ексголові Рахункової палати Валерію Пацкану і відправила його у відставку.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 250 народних депутатів.

За словами Железняка, парламентарі використали норму ст. 12 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» про те, що недовіра може бути висловлена не менш як однією четвертою нардепів. Для ініціювання розгляду такої недовіри потрібні підписи 113+ депутатів..

Железняк очікує, що на посаду голови Рахункової палати претендуватиме Геннадій Пліс.