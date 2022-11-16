Голова Рахункової палати Валерій Пацкан подав у відставку через «дії» Національного антикорупційного бюро.

Про це він повідомив у Facebook 16 листопада.

Пацкан розповів, що Рахункова палата запланувала аудит і повідомила про це до НАБУ, однак там вирішили завітати першими і вручили йому підозру.

Написав заяву про відставку. Чому? Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери. Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці – наша задача. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими. З «гостинцем» — вручили підозру мені як ініціатору перевірки. [...] Закривати очі на безглузде використання коштів – злочинно. А влаштовувати політичні розбірки – низько. Я не братиму в цьому участі», — повідомив Пацкан.