Суд обрав запобіжний захід голові Рахункової палати Пацкану. Його підозрюють в отриманні незаконних компенсацій за житло

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Рахункової палати Валерію Пацкану у справі про отримання незаконної компенсації за житло, коли він був нардепом. Суд визначив йому заставу у розмірі 49 620 гривень.
Про це пише Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму Facebook.
Там зазначили, що це максимально можливий розмір застави для злочину, у якому його підозрюють.
«Також на вказаного посадовця покладено ряд процесуальних обовʼязків, зокрема прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у справі», — йдеться у повідомленні.
Запобіжний захід буде чинним до 27 грудня 2022 року.
- 24 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому нардепу, а нині голові Рахункової палати Валерію Пацкану в незаконному отриманні 117,65 тис. грн компенсації за житло. За даними слідства, у 2017 році він подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсацію вартості оренди житла, хоча мав тоді власну квартиру в новобудові на Печерську в Києві. Ця квартира була придатна для проживання, зазначили в НАБУ.