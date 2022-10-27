Суд обрав запобіжний захід голові Рахункової палати Пацкану. Його підозрюють в отриманні незаконних компенсацій за житло

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Рахункової палати Валерію Пацкану у справі про отримання незаконної компенсації за житло, коли він був нардепом. Суд визначив йому заставу у розмірі 49 620 гривень.

Про це пише Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму Facebook.

Там зазначили, що це максимально можливий розмір застави для злочину, у якому його підозрюють.

«Також на вказаного посадовця покладено ряд процесуальних обовʼязків, зокрема прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у справі», — йдеться у повідомленні.

Запобіжний захід буде чинним до 27 грудня 2022 року.