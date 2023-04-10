Японія планує використовувати ШІ в роботі уряду. Гендиректор OpenAI зустрівся з премʼєром Кішідою

Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що його країна розглядає можливість використання штучного інтелекту в роботі уряду.

Про це пише Reuters.

За словами Мацуно, Японія оцінить можливості запровадження штучного інтелекту, щоб зменшити навантаження на держслужбовців. Але лише після того, як визначиться із реакцією на імовірність витоку даних.

Відповідаючи на запитання про тимчасову заборону ChatGPT в Італії, Мацуно сказав, що Японія знає про дії інших країн щодо цієї технології.

Днями виконавчий директор OpenAI Сем Альтман приїхав до Японії та зустрівся з прем’єр-міністром Фуміо Кішідою. За словами Альтмана, компанія розглядає можливість відкрити офіс у країні.

«Ми сподіваємося створити щось чудове для японців, зробити моделі кращими для японської мови та японської культури», — сказав Альтман журналістам після зустрічі з Кішідою.