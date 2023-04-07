ВАКС закрив справу проти нардепа Михайла Волинця. Її строк давності сплив

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження НАБУ за обвинуваченням нардепа від «Батьківщини» Михайла Волинця у недостовірному декларуванні — строк давності справи закінчився, її відкрили у квітні 2021 року.
Рішення він ухвалив 7 квітня.
Справа надійшла до суду у грудні 2022 року, а декларацію підозрюваний подав у березні 2021 року. У ВАСК пояснили, що коли покарання, передбачене статтею, менш суворе за обмеження волі, то строк давності становить два роки, а вони вже минули.
- 17 листопада 2022 року народному депутату від «Батьківщини» Михайлу Волинцю оголосили повідомлення про підозру в недостовірному декларуванні майна за 2020 рік.
- У січні 2023 Нацагентство із запобігання корупції підтвердило, що Волинець не задекларував користування позашляховиком Toyota Highlander, який з вересня 2019 року оформлений на його сина Андрія.
- 24 листопада 2022 року Волинця оголосили в розшук. Того ж дня Михайло Волинець заявив, що перебуває на лікуванні в Києві.