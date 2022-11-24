Оголошений в розшук нардеп Михайло Волинець завив, що перебуває на лікуванні в Києві

Підозрюваний у недостовірному декларуванні народний депутат від фракції «Батьківщина» Михайло Волинець відреагував на розшук Національного антикорупційного бюро. Він заявив, що перебуває на лікуванні в Києві.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, він на госпіталізації із 16 листопада і вже переніс операцію. Нардеп запевняє, що перебуває на звʼязку, однак ані повістки, ані підозри не отримував.

«Уже тиждень я на лікарняному. Після одужання зустрінуся з детективами НАБУ. Загалом важко щось коментувати, бо не бачив матеріалів справи. Про те, що мене «оголосили у розшук», сам дізнався із засобів масової інформації», — заявив Волинець.