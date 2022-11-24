НАБУ оголосило в розшук нардепа Волинця. Його підозрюють у недостовірному декларуванні

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепа Михайла Волинця. Його підозрюють у недостовірному декларуванні.
Про це пише НАБУ у своєму Telegram-каналі.
«НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн», — йдеться у повідомленні.
- У січні цього року Нацагентство із запобігання корупції підтвердило, що Волинець не задекларував користування позашляховиком Toyota Highlander, який з вересня 2019 року оформлений на його сина Андрія.
- 21 квітня 2021 року журналісти «Радіо Свобода» провели розслідування і встановили, що Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за 4 мільйони гривень і придбав трикімнатну квартиру в елітній новобудові на Печерську за понад 7,5 мільйона гривень. На додачу депутат оформив на себе два паркомісця. Різницю у 3,5 мільйона гривень Волинець пояснив заощадженнями, а також внеском співмешканки. У його декларації вказані значно менші доходи.
- 17 листопада 2022 року народному депутату від «Батьківщини» Михайлу Волинцю вручили повідомлення про підозру в недостовірному декларуванні. Підозру Волинцю вручили в рамках провадження про недостовірне декларування майна за 2020 рік.