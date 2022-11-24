НАБУ оголосило в розшук нардепа Волинця. Його підозрюють у недостовірному декларуванні

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепа Михайла Волинця. Його підозрюють у недостовірному декларуванні.

Про це пише НАБУ у своєму Telegram-каналі.

«НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн», — йдеться у повідомленні.