Нардепу Михайлу Волинцю повідомили про підозру в недостовірному декларуванні

Народному депутату від «Батьківщини» Михайлу Волинцю вручили повідомлення про підозру в недостовірному декларуванні.

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру «чинному народному депутату України», але не розкриває його особу. Проєкт «Схеми» з посиланням на джерела в НАБУ пише, що йдеться саме про Волинця, який був фігурантом їхнього розслідування.

Підозру Волинцю вручили в рамках провадження про недостовірне декларування майна за 2020 рік. За даними правоохоронців, він не вніс до декларації дані про доходи й автівку близької людини, а також не задекларував користування позашляховиком, власником якого є його син. Загальна вартість невідображених активів у декларації становить 1,79 мільйона гривень.

НАБУ прямо каже, що розслідування розпочато за матеріалами програми журналістських розслідувань «Схеми».

«Схеми» ж пишуть, що нардеп не відобразив у декларації позашляховик Toyota Highlander.

Стаття, за якою депутату вручили підозру, — ч. 1. ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації). Максимальна санкція — обмеження волі на строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.