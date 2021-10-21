Антикорсуд відмовив САП у конфіскації квартири нардепа Волинця. Він купив її за «сумнівні» кошти

Вищий антикорупційний суд вирішив не конфіскувати квартиру народного депутата від «Батьківщини» Михайла Волинця, про що просили прокурори САП.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Прокуратура просила визнати необґрунтованим активом квартиру нардепа вартістю понад 7,5 млн гривень та стягнути її в дохід держави, однак судді не задовольнили позов. Утім це рішення ще можна оскаржити в Апеляційний палаті ВАКС протягом 30 днів.

Річ у тім, що купівлю квартири та двох паркомісць він пояснював «заощадженнями» та допомогою жінки, з якою живе (у декларації він не вказує її як дружину, мовляв вони не перебувають у шлюбі).

Наразі у ВАКС оголосили тільки коротку частину рішення, а повний текст мають оприлюднити 1 листопада.