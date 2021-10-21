Антикорсуд отказал САП в конфискации квартиры нардепа Волынца. Он купил ее за «сомнительные» деньги

Высший антикоррупционный суд решил не конфисковать квартиру народного депутата от «Батьківщини» Михаила Волынца, о чем просили прокуроры САП.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Прокуратура просила признать необоснованным активом квартиру нардепа стоимостью более 7,5 млн гривен и взыскать ее в доход государства, однако судьи не удовлетворили иск. Впрочем, это решение еще можно обжаловать в Апелляционный палате ВАКС в течение 30 дней.

Дело в том, что покупку квартиры и двух паркомест он объяснял «сбережениями» и помощью женщины, с которой живет (в декларации он не указывает ее как жену, мол они не состоят в браке).

Сейчас в ВАКС огласили только короткую часть решения, а полный текст должны обнародовать 1 ноября.