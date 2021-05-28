САП хочет конфисковать у нардепа квартиру. Прокуроры не знают, откуда у того деньги на ее приобретение

Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует конфисковать у действующего нардепа квартиру в Киеве за 7 млн гривен.

Об этом пишет САП в своем Facebook.

«Прокурорами САП при содействии ГБР и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что народный депутат Украины 9 созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн гривен, которых не хватало для такой покупки учитывая размер законных доходов депутата», — отметили в ведомстве.

Если прокурор докажет в суде такую разницу, то нардеп должен доказать законность происхождения средств. Если ему не удастся, то квартиру конфискуют в пользу государства.