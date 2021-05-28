САП хоче конфіскувати у нардепа квартиру. Прокурори не знають, звідки у того гроші на її придбання

Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує конфіскувати у чинного нардепа квартиру в Києві за 7 мільйонів гривень.
Про це пише САП у своєму Facebook.
«Прокурорами САП за сприяння ДБР та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зроблено висновок, що народний депутат України 9 скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося близько 3 млн гривень, яких не вистачало для такої купівлі зважаючи на розмір законних доходів депутата», — зазначили у відомстві.
Якщо прокурор доведе у суді таку різницю, то нардеп повинен буде довести законність походження коштів. Якщо йому не вдасться, то квартиру конфіскують на користь держави.
- Наприкінці квітня програма «Схеми» повідомляла, що нардеп від фракції «Батьківщина» Михайло Волинець продав свою квартиру у Києві за 4 млн гривень і одразу придбав нову у ЖК «Бульвар фонтанів» за 7,5 мільйона гривень. Нардеп тоді пояснював, що додаткові 3 мільйони гривень доклала жінка, з якою він проживає. Але в декларації він її не вказує, тому що вони не в шлюбі.