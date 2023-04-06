У Португалії розформували прикордонну службу, причетну до смертельного побиття українця

Уряд Португалії розформував Службу у справах іноземців і кордонів (SEF), яка була причетна до низки скандалів, зокрема до смертельного побиття українця три роки тому.

Про це повідомляє португальський мовник RTP.

Замість SEF у Португалії через 6 місяців зʼявиться Агентство у справах меншин, міграції та притулку (APMMA). Воно обʼєднає функції прикордонної служби та Вищої комісії з питань міграції.

У нову структуру візьмуть 680 із майже 900 співробітників SEF, після чого ще принаймні рік ті, хто не отримав роботи, допомагатимуть прикордонникам у роботі.