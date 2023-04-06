Україна і Польща спільно вироблятимуть танкові 125-мм снаряди

Держконцерн «Укроборонпром» і польська компанія Polska Grupa Zbrojeniowa спільно виготовлятимуть снаряди калібру 125 мм для танків.

Як повідомила пресслужба «Укроборонпрому», відповідний меморандум було підписано вчора у Варшаві під час візиту Володимира Зеленського.

Боєприпаси виготовлятимуть на виробництві Польщі. Нові виробничі лінії розгорнуть у кількох містах. Україна для виробництва надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців.