Україна і Польща спільно вироблятимуть танкові 125-мм снаряди

Держконцерн «Укроборонпром» і польська компанія Polska Grupa Zbrojeniowa спільно виготовлятимуть снаряди калібру 125 мм для танків.
Як повідомила пресслужба «Укроборонпрому», відповідний меморандум було підписано вчора у Варшаві під час візиту Володимира Зеленського.
Боєприпаси виготовлятимуть на виробництві Польщі. Нові виробничі лінії розгорнуть у кількох містах. Україна для виробництва надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців.
- «Укроборонпром» вже налагодив виробництво танкового 125-мм снаряда у ще одній країні НАТО. Також за кордоном концерн розгорнув виробництво мінометної 120-мм міни та артилерійського 122-мм снаряда.