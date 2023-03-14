«Укроборонпром» розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства концерну розгорнули в тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.
На замовлення Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України бʼють окупантів.
Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряда 125 мм.
З міркувань безпеки виробництво перенесли за межі країни, але на заводах працюють здебільшого українці.
- Нещодавно «Укроборонпром» підписав з Міністерством оборони України контракт на постачання 120-мм мінометних мін, які також виготовляють у співпраці з однією з країн-учасниць Північноатлантичного альянсу.