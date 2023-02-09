«Укроборонпром» почав випускати 120-мм снаряди для мін. Їх виготовляють за кордоном

Державний концерн «Укроборонпром» налагодив виробництво 120-мм снарядів для мінометів. Їх виготовляють спільно з країною-членом НАТО.

Про це пише концерн у своєму Telegram-каналі.

«120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема, їхня частина розташована в одній із європейських держав», — зазначили там.

Днями Міністерство оборони уклало контракт на поставку цих мін, тому невдовзі їх отримають українські військові.

Міни гарантовано уражають ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку. Міномети можуть стріляти на відстань 7—8 кілометрів.