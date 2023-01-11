«Укроборонпром» за кордоном розгорнув серійне виробництво осколкових мін

Державний концерн «Укроборонпром» розгорнув серійне виробництво 82-мм осколкових мін на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

Про це повідомила пресслужба концерну.

Удосконалена «Укроборонпромом» міна в рази краща за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2—2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків теж кращі за штатні.

Відповідно до стандарту, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 одиниць, на відстані 10 метрів — 70 одиниць, а на відстані 15 метрів — 41 одиниця. У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств «Укроборонпрому», це 460, 140 і 69 осколків відповідно.

Артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4 500 метрів.