«Укроборонпром» розгорнув за кордоном серійне виробництво артилерійського 122-мм снаряду

Державний концерн «Укроборонпром», до того як став акціонерним товариством, налагодив за кордоном серійне виробництво артилерійського 122-мм снаряду та вже встиг відвантажити партію Збройним силам України.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
Боєприпас розроблявся у кооперації з неназваною країною НАТО. Йдеться про снаряд, який використовується українською артилерією і призначений для самохідних установок та гаубиць радянського виробництва. Він підходить до причіпних гаубиць Д-30 (максимальна дальність ураження — 15 400 м) та САУ 2С1 «Гвоздика» (максимальна дальність — 15 200 м).
Боєприпас пройшов заводські випробування і відповідає необхідним тактико-технічним характеристикам, зауважили в Міноборони.
- До цього «Укроборонпром» за кордоном налагодив серійне виробництво мінометної 120-мм міни і танкового 125-мм снаряду. Вони виготовляються на закордонних потужностях.
- Ще у вересні 2022 року повідомлялось, що «Укроборонпром» спільно з країною-членом НАТО збудує завод із виготовлення боєприпасів. Де він знаходиться, не розголошується.