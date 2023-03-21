Концерн «Укоборонпром» перетворили на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Що це означає?

Кабінет міністрів вирішив перетворити державний концерн «Укроборонпром» на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», де 100% акцій належать державі.

Рішення уряд ухвалив на засіданні 21 березня.

«Це рішення відкриває нові можливості для розвитку оборонно-промислового комплексу України: трансфер технологій, впровадження стандартів НАТО, залучення інвестицій, ремонт, обслуговування і створення нових видів озброєння та військової техніки, які наближатимуть нашу перемогу», — пояснив генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Станом на 21 березня 27 підприємств-учасників «Укроборонпрому» вже перетворили з державних на господарські товариства, ще 29 — у процесі перетворення.

«Укроборонпром» пояснює, що впровадження корпоративної форми управління є найкращою світовою практикою, яка убезпечує оборонний сектор від корупційних ризиків і прямого політичного впливу, бо компанія стає повністю підзвітна акціонеру-державі, відкрита для інвесторів і прогнозована для партнерів. Процес перетворення «Укроборонпрому» та його підприємств не впливає на виробництво озброєння і військової техніки для потреб Сил безпеки та оборони України.