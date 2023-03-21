Концерн «Укоборонпром» перетворили на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Що це означає?

Кабінет міністрів вирішив перетворити державний концерн «Укроборонпром» на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», де 100% акцій належать державі.
Рішення уряд ухвалив на засіданні 21 березня.
«Це рішення відкриває нові можливості для розвитку оборонно-промислового комплексу України: трансфер технологій, впровадження стандартів НАТО, залучення інвестицій, ремонт, обслуговування і створення нових видів озброєння та військової техніки, які наближатимуть нашу перемогу», — пояснив генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.
Станом на 21 березня 27 підприємств-учасників «Укроборонпрому» вже перетворили з державних на господарські товариства, ще 29 — у процесі перетворення.
«Укроборонпром» пояснює, що впровадження корпоративної форми управління є найкращою світовою практикою, яка убезпечує оборонний сектор від корупційних ризиків і прямого політичного впливу, бо компанія стає повністю підзвітна акціонеру-державі, відкрита для інвесторів і прогнозована для партнерів. Процес перетворення «Укроборонпрому» та його підприємств не впливає на виробництво озброєння і військової техніки для потреб Сил безпеки та оборони України.
- У жовтні 2021 року набув чинності закон про реформу «Укроборонпрому», який заклав правові механізми реформування підприємств галузі. Це запустило реорганізацію підприємств «Укроборонпрому» та самого концерну.
- Реформа передбачає кардинально нову трирівневу структуру управління, де державні унітарні та казенні оборонні підприємства концерну перетворюються на господарські товариства (третій, найнижчий рівень). Ці товариства будуть згруповані в галузеві науково-виробничі обʼєднання (ГНВО) за основною номенклатурою виробництва (другий, середній рівень): авіавоєнремонт, броньовані машини, ракетні системи, радарні системи, суднобудування, спецекспорт. Усі ГНВО будуть підпорядковані корпоративному центру, роль якого виконуватиме акціонерне товариство (перший, найвищий рівень). АТ підпорядковуватиметься єдиному акціонеру — Кабінету міністрів.