США вперше ввели санкції проти представників суддівської влади Грузії через причетність до корупції

Державний департамент США вперше запровадив санкції проти чотирьох грузинських суддів і членів Вищої ради юстиції Грузії, відповідальної за призначення суддів. Їх вважають причетними до серйозної корупції.
Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Санкції запровадили проти Михеїла Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Іраклія Шенгелії та Валеріана Церцвадзе. Їх додали до чорного списку, що передбачає візові обмеження для них і членів їхніх сімей.
У заяві сказано, що вони зловживали своїм становищем.
Чинчаладзе — голова Тбіліського апеляційного суду. Неурядові організації закликали Вищу раду юстиції та суддів не підтримувати його призначення, оскільки це могло посилити «кланове правління» в судовій системі.
Мурусидзе — член Вищої ради юстиції Грузії на конференції суддів Грузії. Шенгелія був членом Вищої ради юстиції та заявляв про тиск на судову систему, а Церцвадзе очолював Тбіліський апеляційний суд до Чинчаладзе.
У заяві зазначено, що Вашингтон і надалі підтримуватиме грузинів у прагненнях до демократії, верховенства закону та підзвітності.
- У березні цього року США попереджали про санкції проти причетних до порушення прав людини у звʼзку з ухваленням законопроєкту про «іноагентів» у Грузії.
- Закон, який повністю імітує російський, парламент Грузії ухвалив у першому читанні 7 березня. Після цього грузини вийшли на протести, які закінчилися зіткненнями із силовиками. Протестувальників підтримала президент Саломе Зурабішвілі, вона пообіцяла накласти вето на закон. 9 березня партії, які раніше підтримали ухвалення документа, «відкликали» його. Поліція під тиском громадськості звільнила 133 затриманих, але протестувальники вимагали відставки уряду та дострокових виборів.
- 10 березня парламент Грузії припинив розгляд законопроєкту про «іноагентів», проваливши голосування.