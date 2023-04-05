США вперше ввели санкції проти представників суддівської влади Грузії через причетність до корупції

Державний департамент США вперше запровадив санкції проти чотирьох грузинських суддів і членів Вищої ради юстиції Грузії, відповідальної за призначення суддів. Їх вважають причетними до серйозної корупції.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Санкції запровадили проти Михеїла Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Іраклія Шенгелії та Валеріана Церцвадзе. Їх додали до чорного списку, що передбачає візові обмеження для них і членів їхніх сімей.

У заяві сказано, що вони зловживали своїм становищем.

Чинчаладзе — голова Тбіліського апеляційного суду. Неурядові організації закликали Вищу раду юстиції та суддів не підтримувати його призначення, оскільки це могло посилити «кланове правління» в судовій системі.

Мурусидзе — член Вищої ради юстиції Грузії на конференції суддів Грузії. Шенгелія був членом Вищої ради юстиції та заявляв про тиск на судову систему, а Церцвадзе очолював Тбіліський апеляційний суд до Чинчаладзе.

У заяві зазначено, що Вашингтон і надалі підтримуватиме грузинів у прагненнях до демократії, верховенства закону та підзвітності.