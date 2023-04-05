Через міграційну кризу Литва планує стягнути з Білорусі щонайменше €120 мільйонів

Міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська заявила, що її країна в Міжнародному суді ООН домагатиметься від Білорусі щонайменше €120 мільйонів через кризу нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє LRT.

«Литва проситиме компенсації. За збитки, яких ми зазнали не тільки через утримання мігрантів, але й через посилення нашого контролю, інфраструктури, якої у нас не було. За попередніми підрахунками, це не менше за €120 мільйонів», — сказала Добровольська і додала, що збитки ще підраховують.

За словами міністра, у середу МЗС Литви надішле Білорусі ноту з пропозицією врегулювати суперечку в арбітражі. Якщо за пів року не вдасться досягти згоди в такому форматі, справу передадуть до Міжнародного суду ООН.

Литва стверджує, що Білорусь порушила Протокол про нелегальну імміграцію мігрантів сушею, морем і повітрям, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності.

«Зібрано достатньо доказів, щоб ми могли стверджувати, що білоруський режим протягом двох років не тільки цілеспрямовано штовхає людей на територію Литви, але й ініціює дії, за допомогою яких мігранти можуть потрапити на територію Литви», — зазначила Добровольська.