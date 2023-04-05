Через міграційну кризу Литва планує стягнути з Білорусі щонайменше €120 мільйонів

Міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська заявила, що її країна в Міжнародному суді ООН домагатиметься від Білорусі щонайменше €120 мільйонів через кризу нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє LRT.
«Литва проситиме компенсації. За збитки, яких ми зазнали не тільки через утримання мігрантів, але й через посилення нашого контролю, інфраструктури, якої у нас не було. За попередніми підрахунками, це не менше за €120 мільйонів», — сказала Добровольська і додала, що збитки ще підраховують.
За словами міністра, у середу МЗС Литви надішле Білорусі ноту з пропозицією врегулювати суперечку в арбітражі. Якщо за пів року не вдасться досягти згоди в такому форматі, справу передадуть до Міжнародного суду ООН.
Литва стверджує, що Білорусь порушила Протокол про нелегальну імміграцію мігрантів сушею, морем і повітрям, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності.
«Зібрано достатньо доказів, щоб ми могли стверджувати, що білоруський режим протягом двох років не тільки цілеспрямовано штовхає людей на територію Литви, але й ініціює дії, за допомогою яких мігранти можуть потрапити на територію Литви», — зазначила Добровольська.
- У 2021 році після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 9 листопада медіа повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан.
- Литва на тлі міграційної кризи проклала вздовж кордону з Білоруссю понад 150 кілометрів колючого дроту і збудувала 10 кілометрів незруйновних парканів.
- 15 січня 2022 року премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що потік мігрантів з Білорусі припинився. Оголошений на кордоні надзвичайний стан закінчився.