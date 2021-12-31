Литва на кордоні із Білоруссю збудувала 10 кілометрів неруйнівних парканів. Восени так буде вздовж усієї границі

Литва на тлі міграційної кризи проклала вздовж кордону із Білоруссю понад 150 км колючого дроту й збудувала 10 кілометрів неруйнівних парканів, а восени 2022 року завершить будівництво на всій ділянці кордону.

Про це у Facebook 31 грудня повідомив голова литовського парламентського Комітету з національної безпеки та оборони (КНБО) Лаурінас Кащюнас.

«Ми закінчуємо рік із наступними результатами: на кордоні прокладено 150 км 436 метрів шестиспіральної концертини та збудували понад 10 км стаціонарних неруйнівних парканів. А наступний рік має стати поворотним. У вересні ми завершимо будівництво кордону на всій ділянці литовського кордону з Білоруссю», — повідомив Кащюнас.

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Крім того, Литва підписала угоди на установку систем прикордонного контролю. Це означає, що наприкінці 2022 року країна зможе повністю контролюватимемо порушення: чи то нелегальна міграція, чи контрабанда. Також у 2022 році ЄС збільшить фінансування на технологічне забезпечення прикордонників.

Кащюнас анонсував, що до кінця 2022 року Литва матиме найсучаснішу систему охорони кордонів у Європі.