Звіт: Росія планувала перед вторгненням спровокувати в Україні одночасно проросійські та ультраправі протести

Перед вторгненням росія хотіла дестабілізувати ситуацію в Україні. Вона планувала організувати як проросійські, так і ультраправі протести, щоб з різних боків тиснути на центральну владу в Україні.

Про це йдеться у звіті британського Королівського інституту оборонних досліджень.

У кожного протесту мали бути свої організатори. Наприклад, генерал СБУ та колишній очільник управління СБУ в Криму Олег Кулініч активно спілкувався з колишнім секретарем РНБО Володимиром Сівковичем, який утік до росії після Революції Гідності. Від Сівковича він отримав завдання переконати українську владу піти на поступки росії безпосередньо перед вторгненням — відмовитися від руху до НАТО та повернутися до нейтрального статусу. За задумом рф, це мало б спричинити масштабні протести на кшталт Євромайдану та дестабілізацію ситуації в Україні, що допомогло б під час вторгнення.

У січні 2022 року Україна затримала колишнього полковника поліції Юрія Голубана. Він, за версією слідства, мав займатися організацією таких протестів у Києві та трьох областях. На мітингах мала б переважати ультраправа риторика та символіка, а протестувальники звинувачували б владу в неспроможності протистояти рф. Росія хотіла запустити в ці протести провокаторів, які б спричинили сутички з поліцією. Для російської аудиторії це виглядало б як «ультраправий переворот» і мало виправдати вторгнення.

Тим часом, росія створювала підґрунтя і для проросійських протестів. Цим напрямком займалася партія «Опозиційна платформа — За життя», один із її лідерів Віктор Медведчук, а також тодішні нардепи Ілля Кива та Віктор Чорний. Це теж типова тактика для рф — підтримка найбільш поляризованих груп, які з різних боків тиснуть на центральну владу.

У 2020 році Кива створив організацію «Патріоти за життя», до якої входили переважно учасники різних клубів бойових мистецтв, колишні правоохоронці, представники криміналітету тощо. Основу організації складали представники Федерації бойового самбо України, почесним президентом якої був Медведчук. Основним завданням «Патріотів за життя» стали провокації під час протестів, зокрема сутички з проукраїнськими активістами.