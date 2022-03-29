Держбюро розслідувань повідомило Іллі Киві ще одну підозру — тепер за пропаганду війни

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

За матеріалами слідства, колишній депутат, перебуваючи на території росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні. Ілля Кива публічно закликав вище керівництво рф до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни, зазначили у ДБР.