Голова МВС підтвердив, що одним із організаторів заворушень у Києві був колишній полковник поліції Голубан

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив затримання колишнього полковника поліції Юрія Голубана разом із групою людей, які планували влаштувати заворушення у центрі Києва.

Про це міністр повідомив в ефірі «Свободи слова на ICTV».

Монастирський підтвердив повідомлення ЗМІ, які посилалися на джерела.

«Так, дійсно, це особа на прізвище Голубан, який був працівником правоохоронних органів, який має дуже незрозумілу попередню історію, зокрема, історію 2013 року, й у мене виникає питання, чому в цій історії тоді не була поставлена крапка», — сказав міністр, додавши, що правоохоронці дадуть оцінку діяльності Голубана у 2013 році.

За його словами, зараз слідство слухає години розмов організаторів заворушень і намагається встановити замовників.