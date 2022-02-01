Глава МВД подтвердил, что одним из организаторов беспорядков в Киеве был бывший полковник полиции Голубан

Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил задержание бывшего полковника полиции Юрия Голубана вместе с группой людей, которые планировали устроить беспорядки в центре Киева.

Об этом министр сообщил в эфире «Свободы слова на ICTV».

Монастырский подтвердил сообщения СМИ, которые ссылались на источники.

«Да, действительно, есть такое лицо с фамилией Голубан. Который работал в правоохранительных органах, который имеет очень непонятную предыдущую историю. У меня тоже есть вопрос, почему в этой истории тогда не была поставлена точка», — сказал министр, добавив, что правоохранители дадут оценку деятельности Голубана в 2013 году.

По его словам, сейчас следствие слушает часы разговоров организаторов беспорядков и пытается установить заказчиков.