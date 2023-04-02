Сестра Ким Чен Ина звинуватила Україну в ядерній змові через петицію на сайті президента

Cестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина Кім Йо Чен звинуватила Україну в намірах розмістити ядерну зброю.

Про це пише Reuters із посиланням на державні ЗМІ КНДР.

У своїй промові Кім Йо Чен посилалася на онлайн-петицію на сайті президента України. Вона сказала, що така петиція може бути політичною змовою Офісу Володимира Зеленського, але не навела жодних доказів цього твердження.

Автор петиції Олександр Устинов опублікував її 30 березня. Він закликає розмістити ядерну зброю від США на території України або зробити Україну державою з власним ядерним озброєнням.

Для того щоб петицію розглянув президент Володимир Зеленський, вона має набрати 25 тисяч підписів, але поки що заклик Устинова підтримали лише 867 українців.