Білий дім не бачить ознак переміщення російської ядерної зброї до Білорусі

У Білому домі не бачать жодних ознак того, що росія розміщує ядерну зброю в Білорусі.

Про це пише CNN.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що за цим доведеться спостерігати і дивитися, до чого це призведе.

«Ми не бачили жодних ознак того, що він [президент рф володимир путін] виконав цю обіцянку і перемістив будь-яку ядерну зброю», — сказав Кірбі.