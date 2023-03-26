МЗС України відреагувало на наміри росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю

Міністерство закордонних справ України вимагає екстрено скликати засідання Ради Безпеки ООН через наміри росії розмістити в Білорусі ядерну зброю.

МЗС звернулося до білоруського суспільства із закликом не допустити розміщення на їхній території ядерної зброї всупереч її зобовʼязанням за Договором про нерозповсюдження.

Україна попередила, що такі дії ще більше перетворять Білорусь на заручника Кремля та матимуть катастрофічні наслідки для її майбутнього. А держави «Великої сімки» та Європейського Союзу попросили попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки.

«Україна очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема й як постійних членів Ради Безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за недопущення погроз агресії з використанням ядерної зброї. Вимагаємо негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради Безпеки ООН», — зазначили в українському міністерстві.