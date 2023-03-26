Боррель: ЄС відповість санкціями на ядерний шантаж росії

Європейський Союз готовий відповісти новими санкціями на наміри росії розмістити в Білорусі ядерну зброю.
Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель.
«Розміщення у Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію та загрозу для європейської безпеки. Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями», — написав Боррель у Twitter.
- Російський диктатор путін заявив, що росія 1 липня планує закінчити будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс «Іскандер», здатний нести таку зброю.
- За його словами, Лукашенко давно порушує питання про розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Путін каже, що США давно розмістили таку зброю в низці країн, тому в проханні Білорусії «немає нічого незвичайного».
- У США та Німеччині відреагували на плани росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю. Там назвали це ескалацією та ядерним залякуванням.
- Міністерство закордонних справ України вимагає екстрено скликати засідання Ради Безпеки ООН через такі наміри росії.