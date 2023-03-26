Боррель: ЄС відповість санкціями на ядерний шантаж росії

Європейський Союз готовий відповісти новими санкціями на наміри росії розмістити в Білорусі ядерну зброю.

Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

«Розміщення у Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію та загрозу для європейської безпеки. Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями», — написав Боррель у Twitter.