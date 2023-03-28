Компанія Walt Disney звільняє 7 тисяч працівників. Так компанія впорядковує бізнес

Компанія Walt Disney почала звільнення 7 тисяч працівників, щоб контролювати витрати та створити більш впорядкований бізнес. Ідеться про скорочення 3,6% персоналу.
Про це інформує Reuters із посиланням на лист виконавчого директора Walt Disney Co. Боба Айгера.
За допомогою звільнень компанія хоче заощадити $5,5 млрд на витратах і зробити свій потоковий бізнес прибутковим.
Звільнення торкнуться чотирьох основних підрозділів компанії — Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products і корпоративного відділу.
Джерело Reuters повідомило, що звільнення в першу чергу торкнулися відділів телевізійного виробництва і закупівлі.
- Раніше компанія Amazon оголосила про звільнення понад 18 тисяч співробітників — це найбільше скорочення в історії компанії, а музична платформа Spotify має скоротити 6% працівників. Компанія Microsoft планує скоротити приблизно 5% працівників, або майже 11 тисяч посад, а Alphabet скоротить штат на 12 тисяч посад по всьому світу.
- Компанія Philips звільнить ще шість тисяч співробітників — це майже 8% її штату, а Dell скоротить близько 6 650 працівників через падіння попиту на персональні компʼютери.