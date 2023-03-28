Компанія Walt Disney звільняє 7 тисяч працівників. Так компанія впорядковує бізнес

Компанія Walt Disney почала звільнення 7 тисяч працівників, щоб контролювати витрати та створити більш впорядкований бізнес. Ідеться про скорочення 3,6% персоналу.

Про це інформує Reuters із посиланням на лист виконавчого директора Walt Disney Co. Боба Айгера.

За допомогою звільнень компанія хоче заощадити $5,5 млрд на витратах і зробити свій потоковий бізнес прибутковим.

Звільнення торкнуться чотирьох основних підрозділів компанії — Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products і корпоративного відділу.

Джерело Reuters повідомило, що звільнення в першу чергу торкнулися відділів телевізійного виробництва і закупівлі.