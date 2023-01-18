ЗМІ: Компанія Microsoft планує скоротити понад 10 тисяч співробітників

Компанія Microsoft планує скоротити близько 5% працівників, або близько 11 тисяч посад.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела Sky News.

Очікують, що найбільше звільнень буде в кадрових та інженерних підрозділах.

«З точки зору загальної картини, черговий раунд звільнень у Microsoft свідчить про те, що середовище не покращується, а, швидше за все, продовжує погіршуватися», — сказав аналітик Morningstar Ден Романофф.

Видання Bloomberg, посилаючись на слова людини, знайомої з цим питанням, підтверджує скорочення в інженерному відділі Microsoft, тоді як Insider повідомляє, що компанія може зменшити кількість персоналу на третину.

Звільнення будуть значно масштабнішими за ті, що сталися минулого року, йдеться в матеріалі Bloomberg. У Microsoft відмовилися коментувати ці повідомлення.

Згідно з документами, станом на 30 червня в компанії була 221 тисяча штатних співробітників, зокрема 122 тисячі в Сполучених Штатах і 99 тисяч за межами країни.