ЗМІ: Компанія Microsoft планує скоротити понад 10 тисяч співробітників

Компанія Microsoft планує скоротити близько 5% працівників, або близько 11 тисяч посад.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела Sky News.
Очікують, що найбільше звільнень буде в кадрових та інженерних підрозділах.
«З точки зору загальної картини, черговий раунд звільнень у Microsoft свідчить про те, що середовище не покращується, а, швидше за все, продовжує погіршуватися», — сказав аналітик Morningstar Ден Романофф.
Видання Bloomberg, посилаючись на слова людини, знайомої з цим питанням, підтверджує скорочення в інженерному відділі Microsoft, тоді як Insider повідомляє, що компанія може зменшити кількість персоналу на третину.
Звільнення будуть значно масштабнішими за ті, що сталися минулого року, йдеться в матеріалі Bloomberg. У Microsoft відмовилися коментувати ці повідомлення.
Згідно з документами, станом на 30 червня в компанії була 221 тисяча штатних співробітників, зокрема 122 тисячі в Сполучених Штатах і 99 тисяч за межами країни.
- У вересні 2022 року видання Bloomberg писало, що компанія Meta Марка Цукерберга вперше в історії скорочує персонал, зупиняє процес найму і скорочує бюджети більшості команд, зокрема таких, що зростають.
- За даними Bloomberg, 6 січня Twitter також звільнила щонайменше десяток працівників у своїх офісах у Дубліні та Сінгапурі. Серед скорочених — Аналуїза Домінгес, колишня старша директорка компанії з політики доходів. Компанія також звільнила працівників, відповідальних за політику компанії щодо дезінформації, та співробітників з програми державних ЗМІ та оскарження.