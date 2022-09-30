Bloomberg: Meta вперше в історії скорочує персонал і бюджет для більшості команд

Компанія Meta Марка Цукерберга вперше в історії скорочує персонал, зупиняє процес найму і скорочує бюджети більшості команд, зокрема зростаючих.
Про це пише Bloomberg.
Про реорганізацію команд і скорочення персоналу Цукерберг оголосив на щотижневій сесії запитань та відповідей зі співробітниками. Він пояснив це сповільненням зростання виручки з реклами, через що Meta доведеться скоротити витрати та переглянути пріоритети.
За словами Цукерберга, це буде перше велике скорочення бюджету з моменту створення Facebook у 2004 році. Він додав, що у 2023 році Meta, ймовірно, буде меншою за чисельністю працівників, ніж цього року.
- За даними на червень 2022 року, в Meta працювали понад 83,5 тисячі людей. У другому кварталі компанія найняла 5 700 співробітників.
- У липні цього року соцмережа Facebook уперше в історії повідомила про зниження доходу. Того ж місяця директор з продуктів Meta Кріс Кокс попередив про «важкі часи» для співробітників.