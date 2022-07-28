Facebook повідомила про перше в історії соцмережі зниження доходу

Соціальна мережа Facebook повідомила про перше в своїй історії річне зниження доходу за другий квартал. У компанії сталося падіння на 1% до $28,8 мільярда.

Про це повідомляє The Verge.

У Facebook передбачають, що у третьому кварталі дохід може впасти ще більше. Загальний прибуток материнської компанії соцмережі Meta знизився на 36% до $6,7 мільярда.

Підрозділ Reality Labs, відповідальний за створення метавсесвіту, у другому кварталі втратив $2,8 мільярда.

Функція від Apple «Попросити програму не відстежувати» на iPhone зменшила ефективність реклами та знизила рекламні доходи Meta за минулий рік на $10 мільярдів. А нині швидке уповільнення економіки змусило рекламодавців скоротити свої витрати.

Попри те що доходи Meta падають, їй вдалося збільшити щоденну кількість користувачів. Тепер її платформами Facebook, Messenger, Instagram і WhatsApp щодня користуються 2,88 мільярда людей — це на 4% більше, ніж рік тому.