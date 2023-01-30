Bloomberg: Компанія Philips скоротить 6 тисяч працівників

Компанія Philips скоротить ще 6 тисяч співробітників — це майже 8% від загальної кількості працівників, пише Bloomberg.

Минулого року компанія оголосила про скорочення 4 тисяч робочих місць. Станом на кінець 2022 року у Philips працювали приблизно 77 тисяч людей.

У червні 2021 року компанія почала відкликати свої несправні пристрої для лікування сну — їх повʼязали з респіраторними захворюваннями та раком. Через це Philips витратила близько €885 мільйонів, а її акції впали на 65%.

Згодом тести показали, що відкликані продукти навряд чи призводять до значної шкоди здоровʼю. Ця заява спричинила стрімке зростання акцій компанії.