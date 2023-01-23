Spotify оголосила про скорочення 6% співробітників

Музична платформа Spotify оголосила, що скорочує 6% працівників по всьому світу — це майже 600 робочих місць.
Про це повідомляє Associated Press.
У зверненні до колективу генеральний директор Даніель Ек заявив про реструктуризацію. Окрім звільнень, вона передбачає кадрові перестановки в керівництві.
За його словами, операційні витрати компанії торік зросли вдвічі більше, ніж прибутки.
Ек не назвав фактичної кількості працівників, на яких чекає скорочення, але в останньому квартальному звіті компанії йшлося, що у Spotify працюють 9 808 людей. Це означає, що незабаром звільнять приблизно 600 із них.
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