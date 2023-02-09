Компанія Disney звільнить 7 тисяч працівників

Компанія Disney оголосила, що скоротить сім тисяч своїх співробітників — це 3,6% персоналу.
Про це пише The Guardian.
Таким чином компанія намагається заощадити $5,5 мільярда. За перший квартал фінансового року Disney отримала $1,28 мільярда прибутку — це на $1,43 мільярда менше, ніж прогнозували аналітики.
Компанія планує реорганізувати три сегменти бізнесу — підрозділ розваг, який охоплює кіно, телебачення та стримінговий сервіс, підрозділ ESPN, орієнтований на спорт, і розважальні парки Disney.
Виконавчий директор Боб Айгер також анонсував продовження «Історії іграшок», «Крижаного серця» та «Зоотрополісу».
- Раніше компанія Amazon оголосила про звільнення понад 18 тисяч співробітників — це найбільше скорочення в історії компанії, а музична платформа Spotify має скоротити 6% працівників. Компанія Microsoft планує скоротити приблизно 5% працівників, або майже 11 тисяч посад, а Alphabet скоротить штат на 12 тисяч посад по всьому світу.
- Компанія Philips звільнить ще шість тисяч співробітників — це майже 8% її штату, а Dell скоротить близько 6 650 працівників через падіння попиту на персональні компʼютери.