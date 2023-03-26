ЗМІ: Ілон Маск оцінив Twitter у $20 мільярдів

Генеральний директор Twitter Ілон Маск запропонував співробітникам компанії гранти акцій на суму майже $20 мільярдів.
Про це пише Reuters із посиланням на The Information.
Оцінка Маска майже вдвічі менша за ті $44 мільярди, за які він придбав соцмережу, а це вказує на падіння вартості Twitter.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення Ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи працівникам звільненням.
- Також Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника — «дурня, який візьметься за цю роботу» — до кінця 2023 року.
- Відтоді як Ілон Маск придбав Twitter Inc., компанія почала регулярно ігнорувати сплату за оренду приміщень та надання інших послуг. The Wall Street Journal писав, що орендодавці, консультанти та продавці за останній час висунули скарги на понад $14 мільйонів плюс відсотки. Ідеться щонайменше про девʼять судових процесів.