Біля «Північного потоку — 2» виявили невідомий об’єкт. Данія запросила оператора газопроводу підняти його

Данія запросила контрольованого росією оператора газопроводу «Північний потік — 2» допомогти підняти з моря невідомий об’єкт. Його знайшли поблизу єдиного неушкодженого газопроводу в Балтійському морі.
Знайдений обʼєкт має циліндричну форму, заввишки близько 40 см та має діаметр 10 см. Відомство не виключає, що це морський димовий буй.
«Для зʼясування природи обʼєкта данська влада вирішила підняти його за сприяння Міністерства оборони Данії. У звʼязку з цим Данське енергетичне агентство запросило власника газопроводу Nord Stream 2 AG взяти участь в операції», — йдеться в заяві енергетичного агентства країни.
На відповідь від оператора ще очікують.
Обʼєкт знайшли, коли швейцарський оператор Nord Stream 2 AGпід перевіряв останній неушкоджений трубопровід.
- У вересні 2022 року на «Північних потоках» почали фіксувати зниження тиску. На трубопроводах було чотири витоки газу. Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- У березні 2023 року американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни та українці. Британська газета The Times писала, що західні розвідники вже давно знають імʼя українця, який нібито профінансував диверсію на «Північних потоках», однак його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.