Біля «Північного потоку — 2» виявили невідомий об’єкт. Данія запросила оператора газопроводу підняти його

Данія запросила контрольованого росією оператора газопроводу «Північний потік — 2» допомогти підняти з моря невідомий об’єкт. Його знайшли поблизу єдиного неушкодженого газопроводу в Балтійському морі.

Знайдений обʼєкт має циліндричну форму, заввишки близько 40 см та має діаметр 10 см. Відомство не виключає, що це морський димовий буй.

«Для зʼясування природи обʼєкта данська влада вирішила підняти його за сприяння Міністерства оборони Данії. У звʼязку з цим Данське енергетичне агентство запросило власника газопроводу Nord Stream 2 AG взяти участь в операції», — йдеться в заяві енергетичного агентства країни.

На відповідь від оператора ще очікують.

Обʼєкт знайшли, коли швейцарський оператор Nord Stream 2 AGпід перевіряв останній неушкоджений трубопровід.