До України вдалося повернути ще двох дітей

З тимчасово окупованої частини України вдалось повернути ще двох дітей. Про це 23 березня повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
Звернення про необхідність повернути цих дітей з тимчасово окупованої території України надійшло від жінки, яка перебувала в російському полоні. Нині 9-річна дівчинка та 16-річний хлопець – — в Україні разом зі своєю родиною.
Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що це повернення вдалося здійснити у взаємодії з російським омбудсманом Тетяною Москальковою.
- 22 березня в Україну з росії та Криму повернули 17 українських дітей. Більшість — із Херсону та ті, кого відправили у Крим. Батькам окупанти казали, що дітей везуть на відпочинок на два тижні, але потім відмовилися їх повертати, посилаючись на загрозу обстрілів.
- 21 березня до України повернули 15 українських дітей, яких росіяни вивезли з Харківської та Херсонської областей.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, у росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей. Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер щодо чинного президента.