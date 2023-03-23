До України вдалося повернути ще двох дітей

З тимчасово окупованої частини України вдалось повернути ще двох дітей. Про це 23 березня повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Звернення про необхідність повернути цих дітей з тимчасово окупованої території України надійшло від жінки, яка перебувала в російському полоні. Нині 9-річна дівчинка та 16-річний хлопець – — в Україні разом зі своєю родиною.

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Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що це повернення вдалося здійснити у взаємодії з російським омбудсманом Тетяною Москальковою.