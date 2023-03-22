В Україну з росії і Криму повернули 15 українських дітей. Більшість з них з Херсону

Благодійний фонд Save Ukraine, який допомагає внутрішнім переселенцям, повернув з росії та окупованого Криму 18 українських дітей.
Про це повідомляє кореспондент «Бабеля» з місця зустрічі дітей у Києві.
15 дітей росіяни тримали в Євпаторії у таборі «Лучистий». Одну дитину повернули з так званої «ЛНР», а ще одну — з російської Анапи.
Більшість дітей з Херсона, загалом ті, кого відправили в Крим. Батькам окупанти казали, що дітей везуть на відпочинок на два тижні, але після відмовилися їх повертати посилаючись на загрозу обстрілів.
Одна дівчина втекла з дому у Херсоні, бо її налякали тим, що прийдуть ЗСУ і зґвалтують. Вона нічого не сказала батькам. По дорозі вона зустріла жінку, яка їхала у Джанкой. Там її передали російським військовим, а далі вона потрапила в табір Євпаторії.
Хлопця, який потрапив в «ЛНР», викрали з Купʼянська. Його тримали разом із 13 однокласниками. Їх повернути поки не вдалося.
Це четвертий рейс Save Ukraine з повернення дітей.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, в росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей. Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер чинному президенту.
- Арештувати Путіна тепер точно зобовʼязані 123 країни, які ратифікували Римський статут. Це всі країни Європи, всі країни Південної Америки, в тому числі деякі члени БРІКС — організації, в якій росія є учасником. Також до членів МКС входить Японія, Австралія й Канада, Афганістан, Таджикистан, Монголія і багато інших країн.
- 21 березня до України повернули 15 українських дітей, яких росіяни вивезли з міст Харківської та Херсонської областей.