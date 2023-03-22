В Україну з росії і Криму повернули 15 українських дітей. Більшість з них з Херсону

Благодійний фонд Save Ukraine, який допомагає внутрішнім переселенцям, повернув з росії та окупованого Криму 18 українських дітей.

Про це повідомляє кореспондент «Бабеля» з місця зустрічі дітей у Києві.

15 дітей росіяни тримали в Євпаторії у таборі «Лучистий». Одну дитину повернули з так званої «ЛНР», а ще одну — з російської Анапи.

Більшість дітей з Херсона, загалом ті, кого відправили в Крим. Батькам окупанти казали, що дітей везуть на відпочинок на два тижні, але після відмовилися їх повертати посилаючись на загрозу обстрілів.

Одна дівчина втекла з дому у Херсоні, бо її налякали тим, що прийдуть ЗСУ і зґвалтують. Вона нічого не сказала батькам. По дорозі вона зустріла жінку, яка їхала у Джанкой. Там її передали російським військовим, а далі вона потрапила в табір Євпаторії.

Хлопця, який потрапив в «ЛНР», викрали з Купʼянська. Його тримали разом із 13 однокласниками. Їх повернути поки не вдалося.

Ганна Мамонова / «Бабель»

Це четвертий рейс Save Ukraine з повернення дітей.