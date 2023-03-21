Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 50 тисяч людей, а країни-донори зібрали €7 мільярдів на відновлення

Кількість жертв масштабних землетрусів у Туреччині перевищила 50 тисяч людей. Ще понад 100 тисяч отримали поранення.

Про це пише Anadolu.

«Оцінка збитків була проведена в 21 провінції, 172 районах. Загинули 50 096 людей і 107 204 людини отримали поранення в результаті землетрусів. У зоні землетрусу було задіяно 11 488 рятувальників з 90 країн», — повідомив голова Департаменту з питань землетрусів та зменшення ризиків (AFAD) Юнус Сезер.

За його словами, у зоні землетрусу встановлено 501 069 наметів. У них наразі мешкають 2 004 276 людей.

Тим часом на міжнародній конференції країни-донори змогли зібрати близько €7 мільярдів допомоги на відновлення. Шість мільярдів підуть Туреччині та ще майже мільярд — Сирії. Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оцінює збитки від землетрусу приблизно в $104 мільярди.