Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 50 тисяч людей, а країни-донори зібрали €7 мільярдів на відновлення

Кількість жертв масштабних землетрусів у Туреччині перевищила 50 тисяч людей. Ще понад 100 тисяч отримали поранення.
Про це пише Anadolu.
«Оцінка збитків була проведена в 21 провінції, 172 районах. Загинули 50 096 людей і 107 204 людини отримали поранення в результаті землетрусів. У зоні землетрусу було задіяно 11 488 рятувальників з 90 країн», — повідомив голова Департаменту з питань землетрусів та зменшення ризиків (AFAD) Юнус Сезер.
За його словами, у зоні землетрусу встановлено 501 069 наметів. У них наразі мешкають 2 004 276 людей.
Тим часом на міжнародній конференції країни-донори змогли зібрати близько €7 мільярдів допомоги на відновлення. Шість мільярдів підуть Туреччині та ще майже мільярд — Сирії. Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оцінює збитки від землетрусу приблизно в $104 мільярди.
- 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси силою понад 7 балів. Вони спричинили значні руйнування і обвали цілих житлових кварталів. У підсумку кількість загиблих перевищила 45 тисяч людей. Світовий банк оцінив збитки в $34 мільярди. Це 4% ВВП країни.