Світовий банк: Землетруси в Туреччині завдали збитків на $34 мільярди. Це 4% ВВП країни

Землетруси в Туреччині завдали країні збитків на $34 мільярди. Ця сума еквівалентна 4% турецького ВВП за 2021 рік.
Про це пише пресслужба Світового банку.
Згідно з опублікованим звітом, два дуже сильні землетруси завдали Туреччині прямої фізичної шкоди на суму близько $34,2 мільярда. Водночас витрати на відновлення та реконструкцію будуть набагато вищими, потенційно вдвічі, бо втрати ВВП, повʼязані з економічними потрясіннями, також додадуться до вартості збитків від землетрусів.
Крім цього, на збитки вплинуть і афтершоки, які досі не вщухли.
Світовий банк оцінив лише прямі збитки для Туреччини без урахування недоотримання коштів. 53% збитків зазнали житлові будівлі, 28% — нежитлові та 19% — інфраструктура, як-от дороги, комунікації, каналізації тощо.
- Уранці 6 лютого в Туреччині та Сирії стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Поштовхи відчували в Греції, Йорданії, Ізраїлі, Іраку, Болгарії, Румунії, Грузії та Єгипті. Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже перевищила 50 тисяч людей.