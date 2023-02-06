Через землетрус на півдні Туреччини загинули понад 500 людей, постраждала памʼятка ЮНЕСКО

Кількість жертв землетрусу на півдні Туреччини стрімко зростає. Вже відомо про загибель 284 людей.
Про це повідомляє Reuters.
Поранених понад дві тисячі. Зруйновано понад 1 700 будинків. Рятувальники та місцеві жителі шукають під завалами тих, хто вижив. В країні оголошено надзвичайний стан.
Через землетрус у Туреччині постраждали обʼєкти ЮНЕСКО — обрушилася історична фортеця у Газіантепі, включена до Списку всесвітньої спадщини.
У сирійській провінції Алеппо також велика кількість жертв. Там загинули 237 людей. Ще 639 отримали поранення. У сирійському місті Хама обрушився восьмиповерховий будинок. Рятувальники розбирають завали. За даними агентства SANA, також є руйнування в Латакії.
- На півдні Туреччини 6 лютого поблизу Нурдагі стався землетрус магнітудою 7,8. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані.