У Туреччині стався ще один землетрус — магнітудою 7,7

У Туреччині 6 лютого близько 12:25 за київським часом стався ще один сильний землетрус.
Попередньо, його магнітуда — 7,7, повідомили в Європейському середземноморському сейсмологічному центрі.
«За землетрусом магнітудою 7,8 у Туреччині щойно стався ще один, магнітудою 7,7 (попередньо) 20 хвилин тому. Це збільшить шкоду та ще більше ускладнить реагування. Наші думки з усіма постраждалими людьми та їхніми близькими», — йдеться у повідомленні.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що жертвами попереднього руйнівного землетрусу, який стався вночі 6 лютого, стали 912 людей, 5 385 отримали поранення. Ці цифри не остаточні.
Ердоган також повідомив, що пропозиції щодо допомоги вже надійшли від 45 країн світу, а також ЄС та НАТО. Україна теж може відправити рятувальників до Туреччини, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба. Координація з турецькою стороною вже відбувається.
- Перший землетрус на півдні Туреччини поблизу Нурдагі стався зранку 6 лютого. Його магнітуда — 7,8. Також сильні поштовхи були у сирійській провінції Алеппо. Там загинули понад 250 людей. Щонайменше 639 людей отримали поранення.