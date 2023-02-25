Кількість загиблих від землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій країни (AFAD), тільки в Туреччині внаслідок землетрусів загинули 44 218 людей. Остання оголошена кількість загиблих у Сирії — 5 914 людей.

Майже 240 тисяч рятувальників, включно з волонтерами, продовжують працювати в 11 постраждалих від землетрусів провінціях Туреччини. Із зони стихійного лиха евакуювали майже 530 тисяч людей, а турецький уряд заявив, що наразі зареєстровано 173 тисячі будівель які зруйновані або серйозно пошкоджені, а понад 1,9 мільйона людей знайшли прихисток у тимчасових притулках, готелях і громадських установах.

Загалом у Туреччині від землетрусів постраждали приблизно 20 мільйонів людей, у Сирії ж, за оцінками ООН — 8,8 мільйона.