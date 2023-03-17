«Схеми» опублікували всі контракти на харчування військових. Ціни знизили, а маржа залишилась високою

Журналісти «Схем» отримали доступ до всіх річних контрактів на постачання продуктів для армії, які Міністерство оборони уклало у грудні 2022 року. Після розголосу в лютому їх замінили на короткострокові тримісячні угоди зі значно нижчими цінами, але маржа постачальників залишилась високою, кажуть розслідувачі.

Аналіз цих контрактів дозволяє побачити, наскільки спершу були завищені ціни у підрядників, яких обрали поза конкурсом, і наскільки вони змінилися після медійного скандалу.

У грудневих контрактах постачальники заклали ціну від 17,7 до 27 гривень за кілограм картоплі. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 грн/кг, а деякі залишили її без змін.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Самі ж постачальники у грудні та січні купували картоплю по 7,6—10,8 грн/кг. Тобто маржинальність на найпопулярнішому продукті зберігається на рівні 40—50% навіть після зниження цін.

Схожа ситуація з яблуками: різниця між закупівельною і продажною ціною значна.

Капусту навіть після зниження цін армії продають по 16,2—26,2 грн/кг, хоча самі постачальники купували її по 8,5—14,4 грн/кг.

Яйця постачальники закуповують за ціною від 5,4 до 6,3 гривні за штуку, а продають по 8— 9. Маржа становить орієнтовно 30—40%.

«Схеми» наголошують, що всі розрахунки в цьому розслідуванні виконані з урахуванням податку на додану вартість.

На прохання Міністерства оборони назви постачальників не публікують, бо це «створює загрози національній безпеці».

У відомстві також пояснюють, що ціна постачальників на «послугу з харчування» містить і додаткові ризики.

«Якщо, умовно, 100 кг яблук чи картоплі зіпсувалися, згнили, у склад влучив ворожий снаряд і всі продукти були знищені — постачальник заміщує всю кількість продуктів без отримання додаткової оплати», — зазначили там.

Водночас у Міноборони не виключають, що після роботи Міжвідомчої робочої групи можуть перейти на іншу модель організації харчування в ЗСУ.