ГУР звільнив із полону українців, яких утримували в Сирії

Співробітникам Головного управління розвідки вдалося визволити з полону та евакуювати українців, яких утримували у Сирії.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Додому повернули двох жінок і шістьох дітей. Воєнна розвідка не розкрила деталей операції, але раніше українок забирали з таборів «Родж» і «Аль-Голь», в яких тримають дітей та вдів бойовиків «Ісламської держави». Табори розташовані в Сирії та Іраку.