З Сирії евакуювали родину українців. Повернення в Україну очікують ще 11 сімей

Міноборони України завершило четверту операцію з евакуації українців з сирійських таборів для біженців. Сьогодні, 19 жовтня, до Києва доставили кримчанку Іман та її чотирьох дітей.

Про це повідомляють заступник міністра оборони Анна Маляр і Офіс президента.

Іман та дітей евакуювали з табору закритого типу «Родж», який знаходиться на півночі Сирії. Вони перебували в таборі понад два роки. Тепер їм відновлять документи, а Іман пройде перевірку у правоохоронців.

Маляр додала, що найближчим часом планується фінальна, пʼята операція з евакуації 11 сімей, яких вивезли з табору «Аль-Голь». Табір знаходиться на карантині через поширення коронавірусу.