В Україну з сирійського табору повертаються вісім українців

В Україну з сирійського табору закритого типу «Родж» повертаються вісім українців — одна жінка і семеро її дітей. У таборі на північному сході Сирії вони перебували мінімум з 2019 року.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

В евакуації українців брали участь фахівці Головного управління розвідки України та Міністерства закордонних справ за підтримки влади Іракського Курдистану, яка організувала транзитний коридор через Ірак.

По поверненню на батьківщину сімʼї відновлять документи. Мати пройде перевірку правоохоронних органів.

Представник управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що це другий етап евакуації громадян України з Сирії на батьківщину.

«Cкладна безпекова ситуація на території Сирії не дозволяє здійснювати евакуацію великих груп людей. Через це ми зосередити наші зусилля на таборі «Родж». Вдалося домовитись про повернення в Україну однієї родини. Хоча і це було нелегко, враховуючи обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19», — зазначив Скібіцький.